De bijna euforische berichtgeving rond Oeganda ’s vluchtelingenbeleid is dan ook een win-win situatie voor alle betrokken partijen: België – en meer algemeen Europese landen – laat het toe om aan te tonen dat landen in Afrika ook vluchtelingen kunnen opvangen, en nog beter dan wij hier. Wat in Europa als probleem of uitdaging wordt aanzien is in Afrika een voorbeeld – van dubbele standaarden gesproken.

Ook de humanitaire actoren varen wel bij dergelijke succesverhalen die hun fondsenwerving moeten promoten. En Oeganda zelf, die versterkt haar positie als ‘donor darling’ en belangrijke geopolitieke partner en dwingt de internationale gemeenschap heel wat door de vingers te zien – een strategie die het in het verleden succesvol heeft toegepast om de aandacht van corruptie en de betrokkenheid in oorlog(en) af te leiden.

Dat het Oegandese leger de Zuid-Soendanese president Salva Kiir, één van de strijdende partijen ondersteunde, en zo hielp om het conflict verder aan te wakkeren, vergeten we dan maar even. Net als dat conflict in West-Oeganda, waar het gedrag van het Oegandese leger sterkt bekritiseerd werd, en een internationale oproep tot een onafhankelijk onderzoek genegeerd wordt. Ongekende gastvrijheid, of was het toch allemaal wat complexer dan dat?