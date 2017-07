En dit is wat we nu en dan ook zien gebeuren bij de berichtgeving over de tweets van Trump: het gaat niet zelden over het feit dát hij iets getweet heeft, meer dan over wát hij precies gezegd heeft, zie bijvoorbeeld de massale aandacht voor zijn letterlijk nietszeggende Covfefe-tweet.

Onderzoek toont aan dat Trump een bepaalde strategie hanteerde in de aanloop naar de verkiezingen. Zo leek hij vooral te tweeten wanneer hij even wat minder aandacht kreeg in de media, en zijn tweets kregen vooral via de vele retweets van voor- en tegenstanders media-aandacht. En in het licht van de strategie om mee de nieuwsagenda te bepalen, mag het ook niemand verbazen dat Trump verschillende van zijn controversiële tweets ’s nachts heeft verstuurd.