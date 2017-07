Het is ontzettend stil over Turkije. Europa heeft andere kopzorgen, de Brexit met name, de Amerikanen sidderen om een mogelijke impeachment van president Trump, China houdt zich bezig met de gestage uitbouw van zijn militaire macht in Oostelijk Azië en de Chinese Zee.

Turkije zelf zit in de rats, in de hoek waar de klappen vallen. Want na het bezoek van Trump aan Riyad, voelt Saoedi-Arabië dat het een vrijgeleide krijgt van de grote wapenleverancier om zijn plek op te eisen in de politiek van Voor-Azië en het Midden-Oosten. De sultan heeft zijn neef verstoten en zijn zoon tot kroonprins aangewezen, en meteen is ook een soennitisch, vrij autoritair bondgenootschap gesmeed tegen de opdringerige rol van Iran in de regio.

De Saoedi's, gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein hebben het oliestaatje Qatar (de wereldleider van vloeibaar gas) voor het blok gesteld: voldoen aan dertien eisen binnen de tien dagen, of volledig geïsoleerd worden met een economische boycot.