Het verhaal over het zogenaamde glyfosaat schandaal, dat door de media werd gebracht op 25 april 2017, is fictief en is gebaseerd op een aantal, uit de context gerukte, e-mails en documenten die werden geselecteerd uit een geheel van 10 miljoen bladzijden interne communicatie van Monsanto over een periode van 20 jaar.

Deze interne documenten werden opgevorderd door een federale rechter in San Francisco in de Verenigde Staten. Deze rechter coördineert een groot aantal individuele klachten van kankerpatiënten die beweren dat de blootstelling aan glyfosaat de oorzaak is van hun ziekte en dat Monsanto zou nagelaten hebben hen daarvoor te waarschuwen.

De advocaten van de aanklagende partijen zijn er in geslaagd om een aantal kwaadwillig geselecteerde e-mails als niet vertrouwelijk te laten verklaren. Daardoor konden deze documenten doorgespeeld worden naar de pers vervat in een verhaal dat niet overeenstemt met de werkelijkheid. De rechter in San Francisco heeft meerdere malen geweigerd verder documenten vrij te geven en heeft de advocaten van de tegenpartij veroordeeld omdat zij hun zaak toch in de media hebben uitgespeeld met de bedoeling de publieke opinie en de politieke verantwoordelijken te beïnvloeden en zo de verdediging van Monsanto in deze zaak te ondermijnen.

In dit verband heb ik kortgeleden een getuigenverklaring afgelegd (legal deposition) in het bijzijn van de advocaten van de tegenpartij. De inhoud hiervan behoort tot het geheim van het onderzoek maar zal duidelijk worden tijdens het verloop van de rechtszaak.