Wie naar het lijstje kijkt van de bedrijven die in de voorbije periode door de Commissie in het vizier werden genomen, kan in elk geval niet zeggen dat Europa de grote spelers ontziet. Integendeel, het gaat vaak om de allerbelangrijkste bedrijven ter wereld die moeten dokken.

Een kritiek die wel eens gehoord wordt, is dat het de laatste tijd vooral Amerikaanse firma’s zijn die worden aangepakt. Er zijn zeker ook Europese ondernemingen die recent gestraft zijn, maar in de meest spectaculaire gevallen draaide het inderdaad om bedrijven die van aan de andere kant van de oceaan opereren. ‘Protectionisme!’, roepen ze in Amerika.

Volgens de Commissie is daar niets van aan en wordt elk dossier op dezelfde manier bekeken en behandeld. Het is moeilijk om dat goed te beoordelen. Misschien is de Commissie wel wat partijdig en is ze wat lakser in dossiers met Europese firma’s.

Maar het is ook best mogelijk dat Amerikaanse bedrijven zich minder aantrekken van de Europese regels omdat ze een cultuur gewoon zijn waarin de overheden minder streng toekijken. Dan zullen ze ook sneller buiten de lijnen kleuren. En ook: in de sectoren die vandaag de meest verbluffende groeicijfers laten optekenen, zijn het nog altijd vaak Amerikanen die de plak zwaaien. Dan is het ook logisch dat zij meest in de gaten worden gehouden.