We nemen een wachtnummer en zien dat er 36 mensen voor ons zijn. In de wachtzaal staat een pasfoto-automaat. Mevrouw neemt plaats en we duwen op het knopje. Flits! Er verschijnt in het rood “Te donker” op het scherm. Te donker! I-kid-you-not! We proberen opnieuw en terug was de foto te donker.

Nochtans ze stond er mooi op, flatterend eigenlijk. We proberen nog enkele keren, maar kregen telkens dezelfde opmerking. We kiezen er toch voor om deze foto’s af te printen. In plaats van pasfoto’s omringd door een wit kader, is het dit keer een rood kader. Nog 35 mensen voor ons. Ik installeer Isaura op een bank met een flesje water en haar paternoster. Ik vertel haar dat ik haar daar anderhalf uur later terug zal zien. Ze sliep toen ik terug was. Nog 22 mensen voor ons. We gaan een koffie drinken. We wachten nadien nog een half uur voordat het aan ons was.



De man achter het loket was direct fantastisch met Isaura. Ze was door het lange wachten opgedraaid. Hij was vol geduld en maakte grapjes om haar af te leiden. Echter, hij probeerde de foto in te scannen, maar dat lukte niet. Computer said no… werkelijk te donker.