Deze electorale show kwam tot een spectaculair slot, toen de procedure werd ingezet om de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in te trekken en dat plan breed werd uitgesmeerd in de media in april en uiteindelijk deze zaterdag definitief de knoop werd doorgehakt, ondanks alle tegenstemmen van de regeringspartijen, de Staatsveiligheid, de burgemeester van Beringen, schepenen en provincieraad.

De moskee is pas erkend in 2015: zonder subsidiëring zal ze het ook wel volhouden. Het gaat louter om de symboliek van de erkenning – en de macht die aan de overheid wordt gegeven om controle uit te voeren. Waarvoor dient die erkenning als je als overheid niet in dialoog treedt en probeert elkaar te vinden? Door zo op te treden doet Homans precies datgene waar ze de desbetreffende moskee van beschuldigt: polariseren en ingaan tegen integratie.

Problemen, als ze er zijn, los je niet op door eerst te beschuldigen en dan af te stoten. De laatste maanden is het helaas een trend geworden dat politici hun toevlucht nemen tot het ‘bashen’ van minderheden om weer aan populariteit te winnen. Eerst de dansende Marokkanen, daarna de rellende Turken, het moslimse kiesvee, de niet-gezag kennende Ramadanvierders en nu dit. We zijn nog maar in 2017, maar de verkiezingen van 2018 lijken veel dichterbij.