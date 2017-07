Het doel van deze initiatieven is om de slaagkans of doorstroom te verhogen. Dit is een nobel doel, maar het houdt te weinig rekening met de talenten en interesses van jongeren. Bovendien zorgt het vrijblijvend karakter van zo'n initiatieven dat een bepaalde doelgroep, laat ons zeggen toch wel een sterkere, er vooral baat bij heeft. Voor die andere groep is het eigenlijk dan al te laat.

Deze initiatieven moeten zeker blijven bestaan en er mag nog meer op ingezet worden. Maar jongeren zouden vroeger, best vanaf het eerste jaar van de derde graad al moeten begeleid worden in hun oriëntatieproces.

Door te leren vertrekken vanuit de eigen talenten en competenties en dit te linken aan “wat kan ik hiermee worden” en “voel ik mij daar goed bij”, kunnen jongeren vroeger beginnen met het bewust maken van een geïnformeerde beslissing. Het is niet zo dat iemand die zeer goed uit het hoofd kan leren, moet gaan voor een opleiding geneeskunde of rechten. Neen, makkelijk uit het hoofd kunnen leren is een talent en een troef maar vooral het willen werken als arts of advocaat moet de trigger zijn om voor die specifieke opleiding te gaan.