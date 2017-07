De Turteltaks had echter tegelijk tot doel om een spaarpotje aan te leggen voor de hernieuwbare energie die nog moest worden gebouwd. Onder meer de twee grote biomassacentrales in Gent en Genk. Die zouden in totaal 2 miljard aan GSC-steun ontvangen, of 93 €/MWh.

Maar die komen er niet. In de plaats komt er meer zonne-energie en windenergie. De steun voor zonne-energie is nul komma nul €/MWh voor particuliere installaties, en 40 €/MWh voor grote zonneparken. Windturbines krijgen 61,65 €/MWh. De dalende kost, en dus ook steun, voor zon en wind en het niet bouwen van biomassacentrales, was door Turtelboom niet voorzien. Geen wonder dus dat Tommelein vooral zonne-energie promoot.

Geniale beslissing van Tommelein dus ? Mediatiek, in ieder geval. Politiek ook wel, al gunt de concurrentie hem uiteraard het zonlicht in de ogen niet. Energetiek ? Nee, dat niet. Het blijft onlogisch dat de steun aan hernieuwbare energie via de (zelfs groene) stroomfactuur wordt betaald, en niet via de factuur voor de fossiele brandstoffen steenkool, aardgas en stookolie…