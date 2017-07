Na die eerste keer in Siegen heb ik hem nog vaak gezien en gehoord. Ik herinner me die keer in Nienburg, toen hij de volgepakte zaal binnenkwam, omringd door zes kleerkasten van bodyguards. Helmut stak er met zijn meter vijfennegentig nog een halve kop bovenuit. Of de laatste keer, in september 1998, op de Marktplatz in Stuttgart. De bondskanselier wilde absoluut doorheen de menigte naar het podium gaan, om zijn aanhangers persoonlijk te groeten. Kohl genoot zichtbaar van het bain de foule. Maar hij besefte niet dat zijn tijd toen al lang voorbij was.

Een dag later zag ik op diezelfde markt Gerhard Schroeder aan het werk, de sociaaldemocraat, die een paar dagen later de verkiezingen zou winnen. Het was een verschil van dag en nacht. Schroeder leidde zijn land het nieuwe millennium in. Kohl was blijven steken in de recepten van de jaren tachtig.