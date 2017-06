Bij zijn introductie werd het potentieel van de iPhone dan weer zwaar onderschat. CEO’s van bedrijven als Microsoft, Palm en Blackberry, de mobiele titanen van toen, trakteerden de wereld op smakelijke quotes als “It doesn’t have a keyboard. Which makes it not a very good email machine” en "Is there a toaster that also knows how to brew coffee? There is no such combined device, because it would not make anything better."