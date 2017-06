Vragen zoals: waarom is het zo moeilijk om die gegevens tussen ziekenhuizen te delen, ook al zijn die van “andere” groepen?

Is privacy een voldoende reden om hier moeilijk over te doen, zelfs als de betrokken patiënt of zijn ouders hier uitdrukkelijk om vragen?

En - last but not least - wie is eigenlijk eigenaar van mijn medische gegevens? Het ziekenhuis, omdat zij de tests hebben uitgevoerd? De overheid, omdat de onderzoeken goeddeels met hun geld worden verricht? Of ikzelf, die per slot van rekening de meest betrokken partij ben?