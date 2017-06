Alle begin is moeilijk. En vooral duur. Nieuwe dingen beginnen dan ook vaak als iets voor the rich & famous.

De eerste iPhone werd door concurrenten als Nokia, Blackberry of Microsoft weggelachen als "the most expensive phone in the world” (en, zonder toetsenbord, "not a very good email machine”).

Uber startte als service om limousines te bestellen. Nogal een Rijke-Mensen-Probleem. Tot het de prijs onder die van een gewone taxi kreeg, en de hele vervoersindustrie op z’n kop zette.

Of Amazon Prime, een abonnement dat uw verzendkosten bij Amazon-webwinkels laat wegvallen. Begon als iets voor webshop-junkies, maar nu kan u ermee ook boeken en films/series bekijken.