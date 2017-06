Van de gruweldaden van IS was al veel geweten, maar dit tart nogmaals onze verbeelding. Telkens weer. Wat is er zo pervers aan deze praktijk? Natuurlijk de daad op zich: kinderen onthoofden voor de ogen van hun familie is van een barbarij zonder weerga in de moderne wereld, hoewel sommige praktijken uit voorbije of nog aan de gang zijnde oorlogen in Liberia, Congo of Rwanda ook kunnen meedingen naar die bedenkelijke eer.

Maar IS lijkt nog een stap verder te gaan. Het steunt op praktijken die telkens getuigen van een veel grotere wreedheid dan de onthoofdingen ten tijde van Al-Quaeda al lieten blijken. IS moet en zal ons raken en hun geweld gaat veel verder dan we in oorlogssituaties doorgaans kennen.

Oorlogen stellen sowieso altijd al onze humaniteit op de proef maar niettemin worden er meestal bepaalde codes gerespecteerd. Niet alleen tussen de strijdende partijen onderling, maar ook naar de vele burgers die op de vlucht zijn.