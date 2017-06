Belangrijk om te weten is het feit dat ons gezondheid niet in gevaar mag gebracht worden door het vasten. Als iemand voelt dat het niet meer gaat en zijn gezondheid in gevaar is, dan is die persoon verplicht om te drinken en eten. Helaas is dit een werkpunt voor sommige leden van de moslimgemeenschap, die weigeren om te eten en drinken, ook al laat hun gezondheid het niet toe om te vasten.

Persoonlijk ken ik moslims, die lijden aan suikerziekte en hartkwalen, en er toch koppig voor kiezen om te vasten, terwijl in de Koran expliciet vermeld staat dat zieken niet verplicht zijn om te vasten. Volgens mij komt dit ook door een vorm van onwetendheid. Zulke mensen linken het vasten slechts tot het niet eten en drinken, terwijl het bijvoorbeeld ook gaat om het bestrijden van armoede en het verbeteren van ons gedrag; hierdoor worden we er als mens beter van.

Iemand die chronisch ziek is en bijgevolg niet kan vasten, dient voor iedere dag van de ramadan een arme mens te voeden of de waarde van de maaltijd in aalmoes wegschenken. Dat is zijn manier van vasten. Daarnaast kan deze persoon zich als vrijwilliger maatschappelijk nuttig maken.