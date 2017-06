Hoe snel de zaken toch kunnen veranderen. In november 2016 spraken PS, cdH en MR elkaar nog over een mogelijke versoepeling van de regels rond cumulatie. Nauwelijks enkele maanden en vooral enkele schandalen later wordt er door militanten bij diezelfde partijen net opgeroepen tot strengere regels.

Daarmee komt het onderwerp van cumulatie weer even in de actualiteit. Om wellicht weer even snel uit de aandacht te verdwijnen…