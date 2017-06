Het meeste water verbruiken we dus al etend en drinkend, en niet in bad of tijdens het auto wassen. Daarom is het belangrijk te beseffen dat we enkel met structurele veranderingen in de manier waarop we eten produceren en consumeren echt water kunnen besparen.

Bewustmakingscampagnes voor consumenten zoals Dagen zonder Vlees spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast kunnen we landbouwers of zelfs burgers stimuleren om op zoek te gaan naar minder waterintensieve productiemethodes zoals het toepassen van vertical farming of door kleine ingrepen zoals gerichter irrigeren.

Enkel op die manier kunnen we onze waterreserves vrijwaren en ons voorbereiden op het extremer weer dat er hoe dan ook aankomt in de volgende decennia.