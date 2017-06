Laat me even duidelijk zijn. De enige reden waarom er géén aanslag was in het station, was omdat de bom niet is ontploft. Tot tweemaal toe. De toegevoegde meerwaarde van een militair in een 'extreme en belastende omstandigheid' als Brussel-Centraal (je zal maar gelegerd zijn in Afghanistan trouwens) was en is hier: nihil.

Of anders, als de aanslag níet was mislukt, had Roger Housen zijn opinie hoogstwaarschijnlijk nooit geschreven.