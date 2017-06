Dat de sfeer in Groot-Brittannië en bij uitbreiding in heel West-Europa zeer licht ontvlambaar is geworden, hoeft geen betoog. De aanslagen die zich door de nakende vernietiging van IS in een ongezien tempo opstapelen, brengt ons allen in een permanente staat van paraatheid.

Die alertheid is echter totaal afwezig in de eerste berichtgeving omtrent de recentste terreurdaad. De eerste berichtgeving luidde dat "een man’ een groep mensen heeft ‘geraakt" en dat daarbij iemand om het leven kwam. Hoewel de Britse politie, net als bij de aanslag op de London Bridge, gewag maakt van terreurmotieven, bleven de redacties het over een "incident" hebben als zou er sprake zijn van een jammerlijk ongeluk.

Zelfs toen premier May een perstoelichting gaf en het ondubbelzinnig over een terreurdaad had, duurde het lang voor de reeds veelvuldig gedeelde artikels aangepast werden van een ‘major attack’ naar een ‘terror attack’.