Een goede burgemeester kan een bindteken zijn, een trait d’union (‐). Denk aan burgemeester Ed Koch van New York: hoe die de mensen bij mekaar hield in harde tijden, de stad opnieuw vertrouwen gaf en uiteindelijk bij de verkiezingen meerderheid en oppositie achter zich kreeg.

We have no Ed Koch in Brussels.

(en burgemeesters, we hebben ze zat)

Mijn kapper Michel was al lang razend op de verjaagde Mayeur, zoals zoveel restaurateurs bij wie de man niet meer binnen mocht. Intussen houden cafébazen als Filip Jans van De Monk de stad recht en geven ze een ziel. Jans heeft de vorige PS-mayeur in zijn rampzalige ambtstijd niet één keer gezien of gehoord. Hoe zou Mayeur zijn stem klinken, vroeg Filip me onlangs.

Brussel heeft een gezicht nodig en een bezielend lijf dat de waarden van verbondenheid in de stad belichaamt.