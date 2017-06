Mensen informeren en sensibiliseren over dierenleed in de vleesindustrie en over plantaardig voedsel is voor ons de meest effectieve manier om op termijn vele dierenlevens te sparen van de slacht. Hoe meer mensen ervoor kiezen om over te stappen op plantaardige voeding, hoe minder dieren er geslacht moeten worden. Dat is de wet van vraag en aanbod. Daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig waarvan het effect pas op lange termijn te meten zal zijn.

Wij zijn uiteraard ook blij wanneer onze campagnes resulteren in strengere wetgeving en meer controles. Alles wat kan helpen om het leed van de dieren in de vlees- en in andere industrieën te verminderen is positief. Voor ons blijft echter de kernboodschap: dieren dienen niet om door mensen gebruikt, gedood en opgegeten te worden. Wij vinden dat dieren voelende wezens zijn die net als mensen het recht hebben om te beschikken over hun eigen lichaam en leven.