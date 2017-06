Een minimum aan persoonlijke basiswelvaart creëert de ruimte waar een maximum aan persoonlijk welbevinden of geluk mogelijk is. In die zin opper ik hier wat provocerend en met een ietwat vreemd woord een vriendschapstaks: Geen taks op vriendschap, maar wel een taks met het oog op vriendschap. Een solidariteitsbijdrage dus om armoede uit te sluiten.

Kijk, wie ben ik om over een taks te spreken? Mij is het hier dan ook niet om die taks op zich te doen, wel over manieren om de schande van zoveel (verborgen) armoede te willen aanpakken.

Armoede wegwerken gaat in welbegrepen zin over meer dan armoede – het meest menselijke verdient een menswaardige inbedding, punt.