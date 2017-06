De regeringsgarantie was altijd een excuus om niet te hard voor de Franstalige socialisten te zijn: (internationale) solidariteit, begrijpt u? “En we voeren uiteindelijk toch dezelfde strijd?” Van een regeringsgarantie is al een paar jaren geen sprake meer en dat weet John Crombez: de associatie is schadelijker dan ze nuttig is. Hoewel hij vroeger al liet weten dat hij niet met de PS getrouwd is, was dat punt nog altijd niet duidelijk genoeg gemaakt.

Ik geloof dan ook dat de Samusocial-affaire voor Crombez als een godsgeschenk kwam. De beslissing om keet te schoppen bij het volgende schandaal was volgens mij al een tijdje geleden genomen.