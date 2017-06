De Spaanse regering heeft al aangekondigd dat ze alle mogelijke middelen zal gebruiken om het referendum te verhinderen. Elk aanbod tot dialoog wordt door premier Mariano Rajoy arrogant afgewezen. Twee weken geleden nog stuurde Puigdemont een vriendelijke brief naar de Spaanse premier, met een voorstel tot ultiem overleg. Hij kreeg meteen het deksel op de neus, zoals dat voordien al ettelijke keren was gebeurd. Madrid kiest meer dan ooit voor de weg van de repressie.

Dat is niet onlogisch als je bedenkt dat de regerende Partido Popular de rechtstreekse erfgenaam is van het franquisme. Rajoy moet zijn Spaans-nationalistische en conservatieve achterban te vriend houden. Daarom kan hij geen duimbreed toegeven aan de Catalanen. In de plaats daarvan worden de duimschroeven steeds verder aangedraaid.

Het is nu al zover gekomen dat er in het Catalaanse parlement zelfs niet mag worden gepraat over het referendum. Parlementsvoorzitter Carme Forcadell wordt momenteel door het Spaanse gerecht vervolgd omdat ze een resolutie daarover ontvankelijk durfde te verklaren. Ze riskeert een zware geldstraf en een verbod om een publiek ambt uit te oefenen. De parlementaire onschendbaarheid is opeens van geen tel meer in Catalonië.