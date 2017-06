Corbyn roept May op om haar conclusies te trekken en terug te treden. In haar eigen partij hoor je ook zulke stemmen. "Ze is een absolute monarch", vertrouwde een Tory toe aan de BBC, "Tijd voor regicide".

Niemand had kunnen denken dat we analyses over een machtsstrijd binnen de Conservatives gingen schrijven en lezen. In tegenstelling tot Labour, waar de voorzitter tegen alle voorspellingen in veilig op zijn stoel zit.

Aan de overkant van de regeringsbanken in het Lagerhuis krijg je binnenkort een blinkende Jeremy Corbyn. Een maand terug was hij het boegbeeld voor een zogezegde ‘coalition of chaos’. Nu mag Labour de Tory’s wekenlang afschilderen als een zootje ongeregeld dat het land in de problemen brengt.