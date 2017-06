Yvan Mayeur had van zijn partij het goed betaalde voorzitterschap van intercommunale Vivaqua gekregen als troostprijs omdat hij geen parlementair mandaat had. En omdat Mayeur dat niet genoeg vond, verrijkte hij zichzelf bij verder bij Samusocial. Morele problemen had hij daarbij niet, want dat was een zogenaamd private vzw die hij zelf had opgericht maar die voor 98% op overheidsgeld draaide.

Samen met zijn compagnon de route Pascale Peraïta legde hij zonder scrupules zijn royale onkostenvergoedingen vast. Eerder had die Peraïta er als directrice192.000 € verdiend. Dat loon had haar niet verhinderd een sociale woning van de stad Brussel te krijgen die ze met subsidies had laten renoveren. Ze moest opstappen, maar werd door de PS voorzitter van het OCMW gemaakt. Had Di Rupo ooit niet gezegd dat er voor parvenu's geen plaats meer was in zijn partij? Parole, parole...