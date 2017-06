De schandaalsfeer rond Samusocial van Brussel is het slechtste scenario dat een socialistische partij kan overkomen. Een scenario waarbij geld dat daklozen moet helpen verdwijnt in de zakken van politici. Dat is de perceptie, ook al snapten burgemeester Yvan Mayeur en verantwoordelijke Pascale Peraïta dat niet zo.

Dit is nog erger dan Publifin voor het imago van de PS. Nu gaat het niet meer over gas, elektriciteit, teledistributie, in Luik (zoals met Publifin), maar over het DNA van een socialistisch partij: een hand uitsteken naar de zwakste, met één motto: “Make poor people happy again”.