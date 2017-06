Dat die quasi alles apart blijven doen, is bijzonder inefficiënt, omdat heel wat kosten niet dalen, ook al daalt de omvang van het leger. Je kan 10 gevechtsvliegtuigen hebben of 100, maar een vliegveld kost evenveel. Of een lesgever in een militaire school, ongeacht hoeveel studenten er in de les zitten.

Samen geven de 28 jaarlijks dan wel €200 miljard aan defensie uit, maar een groot deel daarvan is dus weggesmeten geld, omwille van die versnippering en al die overbodige overlappingen.

Voor investeringen blijft er daardoor weinig over. Als er dan geïnvesteerd wordt, kopen de lidstaten bovendien niet altijd wat ze nodig hebben of wat het beste is, maar wat hun nationale defensie-industrie produceert, of wat status oplevert.