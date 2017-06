Toch is er overal een sterke indruk dat er zich onder Trump grote veranderingen voordoen, en dat die om een reactie vragen. Bijgevolg zien we Duits kanselier Angela Merkel pleiten om het lot in eigen handen te nemen. Andere Europese leiders benadrukken hoe belangrijk het nu is om eensgezind te zijn.

De voorbije jaren sukkelde de Unie van de ene crisis in de andere, en steeds opnieuw waren er meningsverschillen. De eurocrisis, het terrorisme, de vluchtelingenproblematiek of sociale uitdagingen: soms lag de breuklijn tussen oost en west, dan weer tussen noord en zuid, maar altijd stonden de lidstaten in kampen tegenover elkaar. Ruzies volgden elkaar op en leidden er meestal toe dat ieder zich nog dieper ingroef in het eigen gelijk.