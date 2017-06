En waar blijft de eerste politicus die zich roemt op onze ‘superieure’ verlichtingsfilosofie in dit dossier? Misschien past het de woorden van de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau even in herinnering te brengen. Die stelde dat heel wat van de maatschappelijke problemen voortspruiten uit het aanvaarden dat iemand een stuk grond omheinde ‘en durfde te zeggen ‘dit is van mij’, en mensen aantrof die onnozel genoeg waren hem te geloven’. Privé-eigendom is belangrijk, het vormt cement van onze samenleving. Onze politici moeten de ‘man die zijn eigendom omheint’ echter ook diets durven maken dat er bepaalde grenzen bestaan in functie van het algemeen belang. Het toont treffend aan waar de achillespees zich in dit dossier juist situeert. De moeizame tango tussen ‘verworven rechten’ en ‘ambitieuze natuurdoelen’. Zelfs de liberale filosoof John Locke stelde dat er grenzen zijn aan onze vrijheid om van de natuur privébezit te maken wanneer er voldoende ‘genoeg en van dezelfde kwaliteit’ is voor iedereen.

Die prikkelende verlichtingsgedachte kan de Vlaamse Regering inspireren bij het uittekenen van een nieuwe boskaart. Of hoe het vrijwaren van het recht van eenieder op natuur bij uitstek een liberale besogne zou moeten zijn. Arme, zonevreemde bossen. Ze verdienen beter dan een zoveelste rondje zwartepieten. En onze kinderen ook. Want we gaan onze kinderen toch het recht niet ontzeggen te ravotten in de weinige onbedoelde stukjes ‘grillige natuur’ die ons land nog rijk is?