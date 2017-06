Het zijn steeds momenten van puur geluk. Enigszins repetitief weliswaar: maar ik kijk telkens met veel verwachting uit naar de finaleweek van de Koningin Elisabethwedstrijd. Al jaren doe ik dat. Hoelang al weet ik niet meer; soms heb ik het gevoel dat ik er al bij was bij de eerste editie. Neen, want dan was de wedstrijd nog genoemd naar violonist Eugène Yasaye en in 1937 was er nog geen televisie. En was ik ook nog niet geboren, maar dat is een detail.

Ik weet best dat er heel wat te zeggen valt over het kader waarin de jonge virtuosen zich moeten tonen aan het Brussels publiek. Als ik nu beelden zie van twintig jaar geleden, is er behoorlijk weinig verschil op te merken.