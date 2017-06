Er is toch ruimte voor enige nuancering. De Standaard had ook de Artsenkrant kunnen lezen van 15 mei 2015, waarin het ontslag werd beschreven.

Het dossier was bovendien lang gekend in al de relevante middens. De gehele beleidswereld inzake Gezondheidszorg was op de hoogte omdat de kern goed was geanalyseerd in documenten van het Verzekeringscomité van het RIZIV (Nota CG 2015/308 van 5 oktober 2015).

Het ging om administratieve nalatigheid inzake de ethische voorschriften bij klinische studies. Dat leidde tot ontslag van de arts. Alle ouders van patiënten werden correct ingelicht, en de wetenschappelijke tijdschrijften waarin dr Van Gool over deze klinische studie publiceerde, ontvingen een “Expression of Concern”, een melding die de wetenschappelijke betrouwbaarheid van zulke publicaties fataal aantast.

De studie werd stopgezet, het Riziv werd ingelicht, de patiëntjes werden verder behandeld met de beschikbare therapieën.