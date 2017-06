Ik kan minder begrip opbrengen voor de afwachtende houding en slechte communicatie van het judomanagement. Dit betekent immers dat er na de eerste berichten van grensoverschrijdend gedrag in de sport, nu een 15-tal jaar geleden, na de harde woorden van de bijzondere parlementaire commissie aan het adres van ook de sportsector toen en na de maatregelen die door het kabinet Muyters zijn genomen, er geen ‘structurele’ maatregelen zijn genomen of niet naar behoren hebben gewerkt in de eigen club/federatie qua preventie, melding en opvang van slachtoffers, of qua procedures voor een correcte behandeling van vermoedelijke daders.

Men had al beter kunnen weten doch er was geen “sense of urgency” zolang men zich niet persoonlijk geviseerd voelde.