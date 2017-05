Vrijdagavond onderging Corbyn het spervuur van de steengoede journalist Andrew Neil op BBC. In tegenstelling tot May bleef Corbyn standhouden, ook al was het knap lastig. Neil had het over zijn verleden en de IRA, over de moeilijke betaalbaarheid van het Labourprogramma en over het gecontesteerde leiderschap van Corbyn. De partijvoorzitter bleef echter onverzettelijk en was vooral trouw aan zichzelf. Het slaat aan.

Ook tegenover het studiopubliek en de beruchte journalist Jeremy Paxman hield hij stand in het tv-debat op Sky deze week.

Theresa May stond in contrast nogal onwennig voor hetzelfde publiek. Een deel van hen lachte haar tot zeven keer toe uit. Pijnlijk. Bij Paxmans vragen over de brexit kwam de premier wel op dreef. Ze toonde zich ‘a bloody difficult woman’.