Religieuze teksten dienen verzoend te worden met de universele mensenrechten, want zonder deze rechten is er geen humane samenleving. Het start al met het recht op degelijk onderwijs waarin jongeren leren om menselijk te zijn en de waarde inzien van kennis.

Ook het recht op een menswaardig bestaan, waarin iedereen een basisinkomen krijgt om een volwaardig leven te kunnen leiden. Het kan niet dat een klein percentage burgers in het bezit is van negentig procent van de eigendommen, terwijl anderen met veel moeite moeten overleven en niet in staat zijn om hun huishuur te betalen en hun gezin te onderhouden.

Door automatisering en robotisering is werkloosheid onvermijdelijk geworden en is het onmogelijk om iedereen aan een job te helpen. Het is dan ook de plicht van iedere overheid waar ook in de wereld om onderwijs en werk te voorzien voor alle burgers om zodoende een kwalitatief leven te kunnen leiden.