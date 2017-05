Trump gaf geen nieuwe richting aan het Amerikaanse buitenlands beleid, maar formuleerde wel een nieuwe NAVO-doelstelling: terrorisme en migratie. En soms zegt lichaamstaal meer dan woorden. De manier waarop Trump zich gedroeg in Saoedi-Arabië en tijdens de NAVO-top was er geen van onderdanigheid. Hij is de baas, hij is direct en er valt niet met hem te sollen. De VS betalen de NAVO, dus staat Trump vooraan op de foto, ook al komt dat onbeleefd over. Conservatief-Amerika ziet het graag gebeuren: de VS zegt eindelijk waar het het op staat. Time to get used to it.