De NAVO-leiders beloofden Trump ook dat de NAVO een grotere rol zal spelen in de strijd tegen terrorisme. De debacles in Afghanistan en Libië tonen echter dat de NAVO niet geschikt is om zo’n strijd te voeren. De NAVO is en blijft een enorme militaire hamer die overal een spijker in ziet en niet in staat is om duurzame oplossingen uit te werken voor complexe conflicten en veiligheidsuitdagingen.

VN-vredesoperaties zijn hiervoor veel beter geschikt. In alle grote hedendaagse oorlogen die zich afspelen in de Europese periferie is er nood aan een enorme stabilisatie-inspanning. Als men erkent dat de VN een belangrijke rol zal moeten spelen in de stabilisatie van deze landen, moet de VN ook uitgerust worden om effectief op te kunnen treden.