Identiteit is geen statisch gegeven, er bestaat niet zoiets als één identiteit. Elk van ons heeft meerdere deelidentiteiten die voortdurend evolueren. Zo ben ik een dochter, een zus, een vrouw, een jeugdwerkster, een studente en ga zo maar verder.

Toch durf ik zeggen dat ik twee ‘hoofd’identiteiten heb. Identiteiten die gepaard gaan met loyaliteit. Loyaliteit naar mijn moederland, België, en naar mijn vaderland, Egypte.

Opgroeien in twee culturen is niet evident. Terwijl iedereen discussieert over dubbele nationaliteiten vraag ik me af of iemand stilstaat bij het intern conflict die dit voor vele jongeren oproept. Je groeit op in twee culturen, maar voelt je nooit ergens thuis.

In België word ik nooit 100% gezien als Belg, in Egypte zien ze mij als toerist. Een stapje hoger op de moeilijkheidsladder vinden we jongeren waarvan beide ouders een migratieachtergrond hebben. Ze groeien letterlijk op in twee culturen en elke jongere zal in zijn/haar identiteitsontwikkeling een manier moeten vinden om deze twee te verzoenen.