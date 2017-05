Er is namelijke een subtielere invloed op de leefwereld van onze kinderen. De ruimte waarin ze zich vrij kunnen bewegen wordt steeds kleiner. Vanuit een bezorgdheid gaan we het leven en de ruimte van onze kinderen onbewust inperken en tegelijk de controle verhogen.

We organiseren speelstraten, mooi, maar ondertussen staat het parkje 2 straten verder leeg want dat is te ver weg om een oogje in het zeil te houden.

De meest ingetikte zoektermen waarmee mensen op mijn blog terechtkomen zijn varianten op de vragen ‘hoe kan ik de telefoon van mijn kind volgen’ of ‘hoe kan ik de account van mijn kind hacken’. Het is wellicht allemaal goedbedoeld, maar weinig is zo besmettelijk als angst.

Zo kan overbescherming mogelijk leiden tot mensen die minder durven. En ik denk niet dat dit de bedoeling kan zijn?