Zondag werd bekendgemaakt dat de vriendin van Premier Charles Michel de honeurs zal waarnemen en met Melania Trump, de vrouw van, op stap zal gaan in Brussel. Ook Emine, het lachebekje van de Turkse president Erdogan heeft de eer om Amélie Derbaudrenghien te leren kennen.

Wij kennen deze laatste niet, maar ze is onze first lady. Ze past naadloos is het rijtje onbekende first ladies in ons land. Want in ons land hebben we niet veel geheimen maar er is een soort omerta als het gaat over de persoon met wie onze premier de lakens deelt.