Want ook en vooral stelt zich bij dit hele traject nu toch de vraag hoe het nu verder moet met onze schaarse en nog steeds zeer bedreigde bossen. Dat in de stilaan meest bosarme regio van West-Europa er elk jaar nog steeds meerdere honderden hectare bos met vergunning vernietigd kunnen worden, waarbij ook zéér waardevolle, eeuwenoude boscomplexen voor de bijl blijven gaan, is Vlaanderen onwaardig.

Dat we niet in staat zijn tot de verplichte compensatie van deze ontbossingen, zoals uit een recente vernietigende studie van het Rekenhof is gebleken, is Vlaanderen onwaardig. Dat we al helemaal geen werk maken van een daadkrachtig bosuitbreidingsbeleid, terwijl andere bosarme en drukbevolkte regio’s in West-Europa wel veel beter doen, is Vlaanderen onwaardig.

Het jubelende persbericht van VOKA Limburg en de Confederatie Bouw Limburg, waarin ze stellen dat “deze absurde boskaart voorrang gaf aan de grillen van moeder natuur in plaats van aan ambitieus ondernemerschap”, bewijst dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Want ondanks alle fouten aan de boskaart, zullen wij allemaal, ook de economische sectoren, ons falend bos- en natuurbeleid en onze mislukte ruimtelijke ordening vroeg of laat toch eens in de ogen moeten kijken.

Wat in andere drukbevolkte West-Europese regio’s perfect mogelijk blijkt, namelijk werk maken van afdoend bosbehoud en zelfs uitbreiding van de natuur, wordt hier nog steeds weggezet als een ‘gril van de natuur’. Ongebreideld blijven voortbouwen in het dichtgeslibde Vlaanderen is – ook vanuit economisch oogpunt – echt niet langer een optie.