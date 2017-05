Rouhani's overwinning is tot slot ook een heel goede zaak vanuit non-proliferatie oogpunt. De kans dat het nucleair akkoord zal standhouden is groot met Rouhani, die de deal mee heeft onderhandeld en afgesloten in 2015. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), dat instaat voor de nucleaire controles, heeft sinds 2015 telkenmale bevestigd dat Iran zich houdt aan de gemaakte afspraken.

De grootste factor van onzekerheid betreffende de deal vandaag de dag is niet Iran, maar de VS. Ondanks Trump's verkiezingsbeloftes dat hij het akkoord vanaf dag één in de prullenmand zou gooien, is dat voorlopig nog niet gebeurd. Iran stond wel op de lijst van landen waarvan de inwoners niet meer welkom zijn in de VS. Een zoveelste onbegrijpelijke beslissing van Trump gezien de middenklasse en de jongeren in Iran massaal opkijken naar de VS, en niet liever willen dan er te gaan studeren of te gaan werken.

De soft power van de VS brokkelt stilaan af. Dat Trump's eerste buitenlandse trip hem naar Saudi-Arabië en Israël brengt, zal in Teheran ook met argusogen worden gevolgd. We kunnen enkel hopen dat Trump geen olie op het vuur gooit omdat de stabiliteit van de regio in grote mate afhangt van de relaties tussen het sjiitische Iran en het soennitische Saudi-Arabië. Dat Trump zijn straffe uitspraken spaart voor zijn bezoek aan de NAVO in het hellegat van Brussel.