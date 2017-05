70 procent van de moslimvrouwen heeft geen werk. Dat is een aanzienlijk aantal, capaciteiten en creativiteit die we als samenleving broodnodig hebben. En wij vinden het met z'n allen blijkbaar geen issue dat zoveel vrouwen niet deelnemen aan onze arbeidsmarkt. Ondanks gelijkekansenbeleid, positieve-actieplannen, integratiediensten en streefcijfers slagen we er niet in om van racisme en discriminatie iets onduldbaar te maken.

Het wordt tijd dat we ons gaan bezinnen over wat er echt fout loopt in onze samenleving, arbeidsmarkt en onderwijssysteem. Zonder taboes of hypocrisie. We kunnen het ons niet veroorloven om zoveel vrouwen in de kou te laten, en zoveel talent te verspillen.