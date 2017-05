Uiteraard is niet enkel de hoofddoek problematisch. Zou Bonte het wenselijk achten dat een man die jarenlang werd misbruikt door een priester een klacht moet neerleggen bij een politieagent met een houten kruis rond zijn nek?

Elk levensbeschouwelijk symbool gedragen door een ambtenaar verraadt een aanhorigheid bij een mens- en wereldbeeld, bij een referentiekader waarvan de fundamentele uitgangspunten mogelijk strijdig zijn met die van de rechtstaat. Zelfs indien de dienstverlening conform de kwaliteitseisen gebeurt, kan er een onwenselijke schijn van partijdigheid ontstaan.

Het vertrouwen van de burger in de onafhankelijkheid van de overheid is voor het goed functioneren van de liberale rechtstaat echter dermate belangrijk dat ook die schijn van partijdigheid in rekening moet worden gebracht.

Dat bleek al in 1924 toen de veroordeling van ene McCarthy werd verbroken omdat de klerk die aan de rechtbank verbonden was ook werkzaam bleek voor het advocatenkantoor van de tegenpartij. De Hoofdofficier van Justitie sprak toen de iconische woorden: “that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done.”

Diezelfde gevoeligheid zien we ook in de deontologische code van de politiediensten opduiken waar artikel 22 stipuleert dat politiemensen “elke handeling of houding vermijden waardoor het vermoeden van onpartijdigheid zou kunnen worden aangetast.”

Het spreekt voor zich dat een vermoeden van partijdigheid het werk van politieagenten, die geacht worden om ook in conflictsituaties op te treden, zal bemoeilijken.

Laten we een voorbeeld geven waar gelovigen zich niet door geviseerd hoeven te voelen. Wanneer "Den Antwerp" tegen "Den Beerschot" speelt, is het dan een goed idee om de politieagenten de vrijheid te geven een sjaal te dragen van de voetbalclub waar zij voor supporteren?