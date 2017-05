Mensen die mij verdenken van techno-toogpraat: zelfrijdende wagens zijn vandaag al een realiteit. Testwagens van Google en Tesla (en intussen ook de meeste ‘klassieke’ auto-fabrikanten) hebben al honderdduizenden kilometers op de teller (met een absoluut minimum aan incidenten).

En laten we wel wezen: hedendaagse cruisecontrol- of autopiloot systemen zijn op zich al knappe staaltjes automagie. Dat soort autonomie wordt in de auto-industrie level 3 genoemd: auto en chauffeur wisselen elkaar af.

Echte autonomie is level 4, waarbij de chauffeur zelfs geen interventie meer hoeft te doen (of level 5: dit alles, maar bij slechte weersomstandigheden met beperkte zichtbaarheid). Daar zijn we bijna.

De vraag is dus niet of, maar wanneer zelfrijdende wagens in het straatbeeld verschijnen. Experts schatten zo’n 5 tot 10 jaar. Wat houdt ons tegen?