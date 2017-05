In de hoedanigheid van IT adviseur was ik helaas helemaal niet verbaasd over de wereldwijde aanval met ransomeware afgelopen weekend. De laatste jaren was deze vuiligheid gestaag in opmars, bij verschillende klanten heb ik al te maken gehad met infecties en veel tranen.

Deze wake-up call heeft tot gevolg dat mensen zich afvragen hoe ze zich in godsnaam tegen zoiets kunnen beschermen. En het antwoord liet niet lang op zich wachten; “updaten, updaten, updaten!”.

En dat is juist.

Maar voor de gemiddelde KMO betekent dit ook een grote kost.

Updates betekenen een extra belasting op je computer, en een snellere veroudering. En we weten allemaal dat IT devices geen goedkoop speelgoed zijn.