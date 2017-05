Er zullen nóg clubs eerlang in buitenlandse handen belanden. Westerlo, bijvoorbeeld. Of Lokeren, mocht voorzitter Lambrecht wegvallen. Hoe lang houdt Waasland-Beveren het nog vol zonder vreemd geld? Eigenlijk is al wie al jaren in de tweede helft van het klassement ploetert, een toekomstig doelwit voor vriendelijk verpakte vijandige overnames. Dat is onvermijdelijk.

In die zin is het bijna een verademing dat de kersverse eersteklasser Antwerp financieel overeind gehouden wordt door Ghelamco-baas Paul Gheysens - met Patrick Decuyper als stroman in de stoel van CEO - en dat Marc Coucke de rol van mecenas op zich heeft genomen in Oostende.

KV Oostende mag dan wel een artificiële subtopper zijn in de Jupiler Pro League – zonder Coucke géén eersteklasser in de kuststad -, maar je kan van de man niet beweren dat hij geen hart heeft voor de club. Ook onze G5-clubs (Anderlecht, Club Brugge, Standard, AA Gent en KRC Genk) blijven vooralsnog Belgisch kleuren. En STVV, met Roland Duchâtelet in de buurt.