Dat is een stevige streep door de rekening van Uber. Als het Europees Hof van Justitie de opinie volgt – en meestal doet het dat – dan is het waarschijnlijk dat het platformbedrijf binnenkort in tal van steden aan de lokale taxiregels moet voldoen. Het moet dan taxilicenties aanvragen, het aantal chauffeurs mogelijk beperken en meer belastingen betalen.

Het vrijgesteld zijn van die verplichtingen zorgt ervoor dat een Uber-rit in Brussel in 2016 – volgens het online-automagazine groenlicht.be – gemiddeld 20% goedkoper was dan een rit met een reguliere taxi. Een onderzoek van Uber zelf wees uit dat in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht UberX, zowat de basisdienst van Uber, gemiddeld 47% goedkoper is dan een gewone taxi.