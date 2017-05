Nadat de regering de afgelopen maanden vooral heeft uitgeblonken in het bekvechten over slopende zaken, probeert premier Michel zijn ploeg weer op de rails te krijgen met drie superministerraden over respectievelijk veiligheid, sociaal beleid en economisch beleid. Zondag kwam het luik rond veiligheid aan bod, en na een dag palaveren leverde de regering een tekst af met in totaal 28 maatregelen.

Die maatregelen zijn zeer divers en hebben betrekking op de strijd tegen het terrorisme, maar ook op de cybercriminaliteit en verkeersveiligheid. Deze maatregelen kosten de begroting op kruissnelheid 105 miljoen euro.

En akkoord, een aantal van deze maatregelen zijn wel waardevol, zoals het goedkeuren van burgerinfiltranten, vingerafdrukken op identiteitskaarten, de verhoogde financiële transparantie van vzw’s en een alcoholslot voor dronken bestuurders, maar al bij al overstijgen deze maatregelen het niveau van een superette niet, terwijl van een superministerraad toch wel supermaatregelen verwacht mogen worden.