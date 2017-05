Het is nu net vanwege deze en andere redenen dat we een positief Godsbeeld moeten doorgeven aan onze kinderen. Kinderen worden in de islam beschouwd als ontoerekeningsvatbaar en zodoende niet verantwoordelijk voor hun daden. Alle kinderen zijn onschuldig en zullen met barmhartigheid en genade ontvangen worden door God, wat hun religie of levensbeschouwing ook mag zijn.

Tijdens een studiedag in mei, die georganiseerd werd voor leerkrachten islam lager onderwijs van provincie Antwerpen, werd dit thema ook behandeld. Het advies?

Spreek met kinderen niet over de hel omdat zij er veel te jong voor zijn en dit voor veel schrik en nachtmerries kan zorgen. In plaats daarvan kunnen we beter vertrekken van een positief Godsbeeld, waarbij we bijvoorbeeld benadrukken dat God ervan houdt dat we met Hem communiceren, in plaats van te zeggen dat God ons zal straffen als we ons gebed niet uitvoeren.

“God houdt ervan als je dit doet, in plaats van God zal je straffen als je het niet doet.”